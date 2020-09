Mitglieder der Gruppe "Leipzig besetzen" hatten am 21. August das leerstehende Haus in Beschlag genommen und in einer öffentlichen Stellungnahme die Aufwertung und Verteuerung von Wohnraum kritisiert. In den vergangenen Tagen hatte sich eine Eskalation angedeutet, nachdem der Eigentümer des Hauses nach Angaben der Besetzer ein Gesprächsangebot zurückgezogen hatte.