Am Sonntagmittag kam es im Leipziger Stadtteil Möckern zu einem Großeinsatz der Polizei, an der auch das SEK beteiligt war. Nach ersten Angaben hatte ein Anwohner seinen Suizid angedroht. Die Beamten konnten die Situation unter Kontrolle bringen. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen fanden de Ermittler Munition und eine Vielzahl an Waffen in der Wohnung und der Garage des Mannes. Bildrechte: Tobias Junghanß