In Leipzig hat es in den vergangenen Wochen wiederholt auf Baustellen gebrannt. So gingen etwa in der Nacht zum 3. Oktober drei Kräne in der Nähe des ehemaligen technischen Rathauses in Flammen auf. Oberbürgermeister Burkhard Jung zeigte sich damals entsetzt und sprach von einem Terroranschlag, auf den der Staat mit ganzer Konsequenz antworten müsse. Bauherr Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe, bezifferte den Versicherungsschaden auf 15 bis 20 Millionen Euro. In der Nacht zum 11. Oktober wurden durch einen Brand auf einer Baustelle in der Käthe-Kollwitz-Straße zwei Bagger zerstört. Drei Tage später brannte - ebenfalls in Connewitz - ein Bagger aus. Einen Zusammenhang zwischen diesen drei Bränden und dem jüngsten Fall sieht Uwe Voigt nicht. Dennoch werde auch das überprüft.