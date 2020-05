Randalierer haben in der Nacht zu Mittwoch in Leipzig-Connewitz mehrere Brände gelegt. Nach Angaben der Polizei steckten sie kurz nach Mitternacht unter anderem Mülltonnen, ein mobiles Toilettenhäuschen und einen Anhänger in Brand. Zeugen alarmierten die Polizei. Diese konnte in der Folge drei mutmaßliche Täter stellen und festnehmen. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse.