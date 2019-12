Seit Freitag lockt die Leipziger Messe internationales Fachpublikum und Interessierte zur 123. Rassegeflügelschau. Noch bis Sonntag können in drei Hallen 46.755 Tiere von 4.576 Ausstellern begutachtet werden, erklärt Veranstaltungsleiter Dirk Neumann MDR SACHSEN. Die Messe gelte in Fachkreisen als die weltweit größte Ausstellung dieser Art, so Neumann weiter. Veranstalter ist der Leipziger Rassegeflügelzuchtverein 1869.

"300 Mitarbeitende sorgen für einen reibungslosen Ablauf, damit die Züchter fachsimplen können", freut sich Neumann. Besucher seien aber nicht nur Züchter. Auch Menschen die sich erkundigen wollen, was es für Tiere gibt, um sich selbst eventuell ein Tier zuzulegen, besuchen die Schau. Und die Besucher reisen aus der ganzen Welt an diesem Wochenende in die Messestadt. "Unsere Gäste kommen aus den Emiraten, Asien, England, Osteuropa oder den USA", so Neumann.