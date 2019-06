Rastplatz in der Dübener Heide gestohlen

So sah die Sitzgruppe aus, die über Nacht vom Rastplatz am Wander- und Radweg bei Dreiheide verschwunden ist.

So sah die Sitzgruppe aus, die über Nacht vom Rastplatz am Wander- und Radweg bei Dreiheide verschwunden ist. Bildrechte: Timo Grieser

Förster Timo Grieser kennt sein Revier, nicht nur die Bäume, sondern natürlich auch die Wanderwege und Rastplätze. Umso mehr war er verwundert, als er vor einigen Tagen am Torgischen Weg in der Gemeinde Dreiheide vorbei kam und nicht sah, was er hätte sehen müssen. Die Sitzgruppe mit Tisch, Bänken und Überdachung aus massivem Holz war komplett verschwunden.

Es ist nicht der erste Diebstahl in seinem Revier. Bereits vor drei Jahren war eine Sitzgruppe kurz nach Himmelfahrt gestohlen worden. Der Rastplatz lag an einem Gedenkstein für einen verunglückten Waldarbeiter aus den 60er Jahren.

In absehbarer Zeit wird wohl an dieser Stelle auch keine neue Sitzgruppe mehr errichtet werden, sagte der Revierförster. Denn die gestohlene war komplett in Handarbeit entstanden und nicht in irgendeinem Baumarkt gekauft. Für derartige Handwerkerprojekte haben die Förster in dieser Saison keine Zeit mehr. "Wir haben alle Hände voll zu tun mit dem Kampf gegen den Borkenkäfer, da fällt so etwas hinten runter."