Nach einem Überfall auf eine Wohngruppe in Leipzig ermittelt die Polizei wegen schweren Raubes. Wie die Beamten mitteilten, werden drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren verdächtigt. Sie sollen eine Wohngruppe junger Männer im Leipziger Westen am Sonntagabend mit Pfefferspray und Waffen bedroht und eine Tür aufgebrochen haben. Den drei jungen Männern seien Bargeld sowie zwei Spielekonsolen geraubt worden. Zwei der Bewohner wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsrichter am Montag Untersuchungshaft für die drei jugendlichen Tatverdächtigen angeordnet.