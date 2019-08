Weil sie den Rauch von angebranntem Essen eingeatmet haben, sind drei Menschen in Markranstädt bei Leipzig ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor sei ein Küchenbrand in einer Gaststätte gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Dieser bestätigte sich aber nicht.



Die Menschen seien vorsorglich zur Kontrolle in die Klinik gekommen, hieß es.