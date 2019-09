Die Kriminalpolizei in Leipzig durchsucht seit dem Morgen mehrere Objekte in der Stadt und im Umland. Auslöser sei ein Strafverfolgungsbefehl, sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN. Der Grund für die Razzia sei ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei heute nicht mitteilen, da dies die Untersuchungen gefährden würde. Laut Leipziger Volkszeitung durchsuchten die Beamten am Vormittag unter anderem eine Sisha-Bar in der Jahnallee.