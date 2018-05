Am frühen Dienstagmorgen haben Beamte des LKA die Wohnung eines 28-jährigen Afghanen durchsucht, um Beweise zu beschlagnahmen. Abdullah U. wird vorgeworfen, in seiner Heimat Afghanistan Taliban-Mitglied gewesen zu sein. Er soll 2014 an mindestens zwei Kampfeinsätzen teilgenommen haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit.