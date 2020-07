Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass bei Kontrollen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in der Landwirtschaft durch den Zoll in Thüringen und Südwestsachsen in 38 Fällen Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren. Bei insgesamt 63 Betrieben seien bereits Mitte Juni die Unterlagen von 682 Erntehelfern geprüft worden, teilte das Hauptzollamt Erfurt am Dienstag mit. In Thüringen wurden dabei 36 Verstöße gegen die Arbeitsbedingungen festgestellt, zwei in Südwestsachsen.



Unter anderem ergaben sich demnach in 14 Fällen in Thüringen und zwei in Südwestsachsen Anhaltspunkte dafür, dass Arbeitnehmer nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn bekamen. In elf weiteren Fällen habe es Hinweise gegeben, dass Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge für ihre Beschäftigten entweder nicht oder nicht in richtiger Höhe abführten.