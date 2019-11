Die Staatsanwaltschaft Leipzig und das Hauptzollamtes Dresden sind am Mittwoch in einer groß angelegten Razzia gegen Schwarzarbeit vorgegangen. Wie der Zoll mitteilte, wurden im Großraum Leipzig zehn Räumlichkeiten durchsucht, unter anderem in der Leipziger Eisenbahnstraße. Weitere Durchsuchungen gab es in Hessen und Bayern.