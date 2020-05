Seit dem Morgen laufen in sieben Bundesländern Durchsuchungen der Bundespolizei. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN, es liefen drei Ermittlungsverfahren. So werde in Leipzig wegen Scheinehen und Urkundenfälschung ermittelt. In Leipzig werden zwei Privatwohnungen durchsucht. In Grimma gehe es um Betrug bei Online-Tickets, es fand eine Wohnungsdurchsuchung statt. Dabei seien Handys und Dokumente gesichert worden. Zudem gebe es in anderen Bundesländern Razzien wegen Urkundenfälschung, Schleuseraktivitäten und das Arrangieren von Scheinehen. Betroffen von den Ermittlungen sind neben Sachsen unter anderem auch Hamburg, Bayern und Berlin.