Die U19-Fußballer von RB Leipzig haben den sächsischen Landespokal zum fünften Mal gewonnen. Das Team von Trainer Marco Kurth siegte am Sonntag in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig-Abtnaundorf in der Wiederauflage des Vorjahres-Finals mit 4:0. RB ging dank eines Doppelpacks von U17-Akteur Noah Ohio in Führung, ehe Eric Martel und Gustav Grubbe Madsen den Endstand markierten.