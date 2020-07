RB Leipzig trifft im Viertelfinale der UEFA Champions League auf Atlético Madrid. Das hat am Freitag die Auslosung in Nyon ergeben. Doch die Vorfreude hält sich in Grenzen. Das Gesicht des Sportdirektors von RB Leipzig, Markus Krösche, sprach nach der Auslosung Bände. Denn mit Atlético treffen die Leipziger nicht nur auf den Finalisten von 2014 und 2016, sondern auch auf den Bezwinger des Titelverteidigers FC Liverpool in der aktuellen Saison. "Wir können die Auslosung nicht verändern, aber wir freuen uns auf das Spiel und den schwierigen Gegner", sagte Krösche dem TV-Sender Sky.