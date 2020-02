Im Spitzenspiel der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig bei Bayern München 0 : 0 gespielt. Beide Mannschaften hatten mehrfach gute Chancen ein Tor zu erzielen, so vergaben für die Leipziger Sabitzer und Werner in der zweiten Halbzeit frei vor dem Münchner Tor. Durch das Unentschieden bleibt Bayern München in der Tabelle auf Platz 1 einen Punkt vor Leipzig.