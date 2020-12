Vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonnabend hat RB-Trainer Julian Nagelsman einen mutigen Auftritt der Leipziger versprochen. Man wolle sich nicht verstecken, so Nagelsmann auf der virtuellen Pressekonferenz am Freitag: "Die Jungs haben Bock zu gewinnen. Wir sind präpariert und wollen deutscher Meister werden."

Das Spitzenspiel der Liga am Sonnabend (ab 18:30 Uhr) ist dabei nicht nur das Duell des Ersten gegen den Zweiten, in München treffen auch die beste Offensive und die beste Defensive aufeinander. Bayern München erzielte in der laufenden Saison bereits 31 Treffer, RB kassierte dagegen erst sechs Gegentore. Die Statistik spricht allerdings klar gegen Leipzig: In acht Spielen konnte RB nur einmal gewinnen, in München allerdings noch nie.