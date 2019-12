Im Achtelfinale der Fußball-Championsleague trifft Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig auf den englischen Verein Tottenham Hotspur. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann tritt zunächst Ende Februar 2020 bei den Londonern an. Das Rückspiel findet drei Wochen später in der heimischen Arena in Leipzig statt. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.