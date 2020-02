Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat angesichts der Corona-Virus-Epidemie vorsorglich einen Reisestopp verhängt. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitag mitteilte, wurden alle Reisen von Spielern, Scouts und weiteren Mitarbeitern storniert. Zu Beginn der Woche hatten einige Spieler zwei freie Tage für Kurztrips ins Ausland genutzt. So war Kapitän Marcel Sabitzer in Wien, einige Franzosen des Kaders in Paris.