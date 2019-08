Der neue Trainer Julian Nagelsmann strebt mit Fußball-Bundesligist RB Leipzig ein erfolgreiches Debüt an. Das Spiel bei Zweitligist VfL Osnabrück am Sonntag im DFB-Pokal ist das erste Pflichtspiel für den 32 Jahre alten Coach. "Der Pflichtspielstart mit einem neuen Club ist immer etwas Besonderes. Das fühlt sich an wie das erste Mal bei einem neuen Club. Das ist gut, da freue ich mich drauf", sagte Nagelsmann. Allerdings muss Leipzig in Osnabrück wahrscheinlich auf gleich vier Stammspieler verzichten. Kevin Kampl, Dayot Upamecano und Marcel Halstenberg plagen sich mit Verletzungen. US-Nationalspieler Tyler Adams befindet sich nach seiner langen Pause noch im Aufbautraining.



MDR SACHSEN überträgt das Spiel ab 15:30 Uhr im Livestream.