RB-Pressesprecher Benjamin Ippoliti ergänzt: "Unsere Logistik hat dem Ansturm nicht standgehalten. Wir haben neue Ware nicht schnell genug im Stadion verteilen können. Das wird zum Spiel gegen den FC Bayern natürlich verbessert, die Ware wird in den Sektoren noch näher an die Kioske gebracht."

Auch die Situation am Eingang will man verbessern, sagte Ippoliti. "Wir werden dem Wunsch nachkommen und bei ähnlichen klimatischen Bedingungen eine halbe Stunde eher öffnen, um das Prozedere zu entzerren und Wartezeiten zu verkürzen. Bei so heißen Temperaturen werden wir Wasser schon beim Einlass ausgeben beziehungsweise zur Verfügung stellen, so dass diese Situation nicht mehr entstehen wird." Man sei im Austausch mit den Fans, um das Problem schnellstmöglich zu lösen.