Rasenballsport Leipzig hat den Druck auf den deutschen Fußball-Meister Bayern München erhöht. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte am Sonnabend beim SC Freiburg 3:0 und übernahm damit vorerst die Tabellenspitze. Am Abend würde Bayern München im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund aber bereits ein Punkt reichen, um wieder vorbeizuziehen. Christopher Nkunku, Alexander Sörloth und Emil Forsberg trafen für die Leipziger. Mit dem sechsten Bundesligasieg in Serie stellte RB den Vereinsrekord ein.