Der Torwart Peter Gulacsi von RB Leipzig hat sich beim Champions-League-Spiel am Mittwochabend eine Schädelprellung zugezogen. Damit ist ein Einsatz der 29 Jahre alten ungarischen Nationaltorhüters am Snnabend gegen den SC Paderborn unwahrscheinlich. Der Verein twitterte: "Wir werden weiter Vorsicht walten lassen, um nichts zu riskieren."

Gulacsi hatte beim Spiel gegen Benfica Lissabon am Mittwoch beim 0:2 das Knie des Benfica-Stürmers Carlos Vinicius mit voller Wucht an den Kopf bekommen. Er musste danach ausgewechselt werden. In der Nachspielzeit drehte RB Leipzig das Spiel noch und schaffte ein. Damit schaffte es der Verein erstmals in seiner Geschichte ins Achtelfinale der Königsklasse.