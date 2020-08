Fußball-Bundesligist Rasenballsport Leipzig spielt am Abend im Halbfinale der Champions League. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann tritt gegen den französischen Meisters Paris Saint-Germain an. Die Endrunde der Champions League findet auf Grund der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Turnier in Lissabon statt. Hin- und Rückspiel gibt es nicht, der Sieger des Aufeinandertreffens zieht direkt ins Finale am Sonntag ein.