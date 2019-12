Mit einem 3:1 gegen den FC Augsburg darf sich RB Leipzig "Herbstmeister" nennen. Der RB Leipzig überwintert an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag spielen noch Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Union Berlin und SC Paderborn 07 gegen Eintracht Frankfurt. Der 1. Tabellenplatz von RBL ist aber nicht mehr in Gefahr. Am 19. Januar empfangen die Leipziger den 1. FC Union Berlin.