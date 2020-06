Fußball-Erstligist RB Leipzig hat sein Auswärtspiel in Hoffenheim am Freitagabend gewonnen. Zwei frühe Treffer von Mittelfeldspieler Dani Olmo entschieden das Spiel zugunsten der der Leipziger. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann holte sich so drei wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League Plätze und belegt weiterhin den dritten Tabellenplatz hinter dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.