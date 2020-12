RB Leipzig ist im Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonnabend nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Leipzig hatte zwar die klar besseren Chancen, Köln kann sich aber nach gutem Dagegenhalten über einen Punkt freuen. Leipzig steht nach dem Spiel auf Tabellenplatz zwei, allerdings kann Bayern München mit einem Sieg am Abend wieder an den Rasenballern vorbeiziehen.