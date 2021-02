Trotz der klaren 0:2-Niederlage gegen den FC Liverpool in Budapest hofft RB Leipzig weiterhin auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. In drei Wochen soll das zweite Duell stattfinden. Unklar ist, wo es angepfiffen wird. RB-Trainer Julian Nageslsmann wollte sich mit den zwei krassen Abwehr-Patzern seines Teams nicht lange beschäftigen. "Dass die auf jedem Niveau bestraft werden ist klar. Aber das Thema ist für mich eher, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben", sagte er nach der Niederlage in Budapest.