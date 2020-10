Für RB Leipzig gab es in Manchester nichts zu holen. Mit 0:5 (0:1) verlor der Bundesliga-Tabellenführer am Mittwochabend in der Champions League bei Manchester United. RB-Trainer Julian Nagelsmann sagte beim Streamingdienst DAZN: "Das Ergebnis fühlt sich nicht gut an und liest sich deutlicher, als es war. Wir hatten sehr viele Ballverluste und waren unsauber im letzten Drittel."