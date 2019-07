Fußballbundesligist RB Leipzig startet am Montag offiziell in die Saisonvorbereitung. Zum Trainingsauftakt am Vormittag präsentiert sich der neue Cheftrainer Julian Nagelsmann den Fans erstmals mit der Mannschaft. Der 31-Jährige hat den Posten von Ralf Rangnick übernommen, der auch seine Funktion als Sportdirektor des Vereins aufgegeben hat. Das erste Bundesliga-Punktspiel in der neuen Saison bestreitet RB Leipzig am 17. August bei Aufsteiger Union Berlin. Bis dahin sind noch vier Testspiele geplant, das erste am Freitag gegen den FC Zürich.