RB Leipzig peilt das Achtelfinale der Champions League an. Der Fußball-Bundesligist tritt am heutigen Abend beim Vorjahresfinalisten Paris Saint-Germain an. Das Hinspiel vor drei Wochen hatten die Leipziger 2 : 1 gewonnen. Mit einem Sieg heute könnte das Team von Trainer Julian Nagelsmann einen großen Schritt in Richtung K.O.-Runde machen.