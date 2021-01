RB Leipzig hat in Stuttgart einen knappen, aber verdienten Sieg geholt. Die Leipziger dominierten klar das Spiel, scheiterten aber immer wieder an VfB-Keeper Gregor Kobel. Durch den Treffer von Dani Olmo gewann Leipzig am Ende mit 1:0. Damit übernimmt RB zumindest für eine Nacht die Tabellenführung, Bayern München kann allerdings mit einem Punkt gegen Mainz am Sonntag wieder an den Rasenballern vorbeiziehen.