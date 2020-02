RB Leipzig hat am Sonnabend das Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 gewonnen. Die Rasenballer setzten sich in Gelsenkirchen mit 5:0 durch und bleiben mit einem Punkt Rückstand erster Verfolger des Tabellenführers aus München. Bereits nach 50 Sekunden erzielte Marcel Sabitzer das erste Tor der Partie. Schalke-Torwart Alexander Nübel sah in vielen Situationen nicht gut aus. Die Schalker bleiben damit im fünften Spiel hintereinander sieglos. Mehr Informationen finden Sie bei Sport im Osten.