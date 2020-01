RB Leipzig grummelt es in der zweiten Reihe: Zwei Spieler hat der Verein bereits abgegeben, zwei weitere könnten folgen. Stefan Ilsanker und Ademola Lookman sind im Gespräch für Wechsel. Die beiden Spieler saßen zuletzt auf der Bank beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Nun stehen sie offenbar vor dem Absprung zu anderen Vereinen. Am klarsten deutet sich ein Wechsel Ilsankers an, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und nicht verlängert werden soll. Der österreichische Nationalspieler äußerte sich besorgt über seine Chance auf Einsätze. "In Hinblick auf die EM benötige ich viele Spiele, daher würde sich ein Wechsel schon anbieten. Es gibt einige konkrete Anfragen, mehr will ich dazu nicht sagen", sagte der Defensiv-Allrounder der Zeitung "Salzburger Nachrichten". Der 30 Jahre alte Spieler ist seit 2015 in Leipzig verpflichtet.