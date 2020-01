Als letzter Club der Fußball-Bundesliga ist der RB Leipzig am Montag in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Der Tabellenführer absolvierte ab 11 Uhr auf dem RB-Trainingsgelände am Leipziger Cottaweg seine erste Einheit. Trainer Julian Nagelsmann verzichtete bewusst auf ein Trainingslager. Der 32-Jährige gab seinen Spielern lieber zwei Tage länger frei und will die Zeit in der Heimat intensiv nutzen. RB startet am 18. Januar (18:30 Uhr) gegen Neuling Union Berlin in die Rückrunde. Das Hinspiel hatte Leipzig 4:0 gewonnen.