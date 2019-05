Rasenballsport Leipzig ist mittlerweile zehn Jahre alt. Seit der Gründung im Mai 2009 hat der Verein beachtliche Erfolge gefeiert. Innerhalb von sieben Jahren stiegen die Leipziger von der Oberliga in die Bundesliga auf. Dort haben sie sich mittlerweile in der Spitzengruppe etabliert und nehmen in der kommenden Saison zum dritten Mal am Europapokal teil. Bereits zum zweiten Mal gelang dabei die Qualifikation für die Champions League.