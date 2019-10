RB Leipzig muss am Mittwochabend (Anpfiff 18:55 Uhr) zu Huse gegen Zenit St. Petersburg spielen. Gegen den aktuellen Tabellenführer der Gruppe G in der Champions League wollen die Rasenballer zurück in die Erfolgsspur. Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg will RB Leipzig gegen das Team aus Russland drei Punkte holen.