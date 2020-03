Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur am Dienstagabend findet wie geplant mit Zuschauern statt. Das entschied das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit Verantwortlichen des Vereins zur Corona-Lage am Montag.



Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte, Großbritannien sei kein Corona-Risikogebiet. Das Spiel sei zudem eine Freiluftveranstaltung - und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts würden nach wie vor zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen unterscheiden. Zudem habe die kurze Zeitspanne gegen eine Absage oder ein Geisterspiel ohne Zuschauer gesprochen.