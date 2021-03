Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen: Verteidiger Willi Orban von RB Leipzig hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals offenbar schwerer verletzt. Der ungarische Fußball-Nationalspieler war beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg in der Halbzeit ausgewechselt worden. "Willi hat sich am Handgelenk verletzt. Es sieht so aus, als sei es gebrochen. Er hat schon nach zwei Minuten Probleme gehabt", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel in der ARD.