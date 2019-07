In die Debatte um einen schweinefleischfreien Speiseplan in zwei Leipziger Kitas hat sich der Oberbürgermeister Burkhard Jung eingeschaltet. Das Stadtoberhaupt veröffentlichte in einem Beitrag bei Facebook Drohungen, die gegen den Betreiber und einige Mitarbeiter der Kindergärten ausgesprochen worden sind. Der SPD-Politiker schrieb, es sei nichts Ungewöhnliches, wenn sich Eltern und Kita-Betreiber dafür entscheiden, kein Schweinefleisch mehr anzubieten. Ein Betreiber wollte ab dem neuen Kita-Jahr Schweinefleisch und tierische Gelatine vom Speiseplan streichen. Nach der medialen Aufregung darum vor einer Woche und mehrere Bedrohungen setzte er den Beschluss vorerst aus.

Die Gaulands, Weidels und Höckes dreschen verbal weiter auf Schwächere ein. Und ihre Saat geht auf: 2019 werden Kindergärten bedroht, weil sie den Speiseplan so verändern, wie es nicht in ein kleingeistiges Weltbild passt.

Den Untergang des Abendlandes und Gefahr für die aufgeklärte Freiheit gehe laut Jung nicht von denen aus, die aus welchen Gründen auch immer eine andere Ernährungskultur hätten, als es am tradierten deutschen Stammtisch üblich sei, sondern von denen, "denen jeglicher moralische Kompass und der Anstand verloren gegangen ist".

Jung appellierte an alle, wachsam zu bleiben gegenüber Hetzern. "Wir dürfen uns nicht wegducken: Die Freiheit, die Gleichheit und die Empathie sind auch in unserem Land in Gefahr", schließt er seinen Zwischenruf, der bei Facebook bereits mehrere tausend Mal geteilt wurde.