In der DDR sind an Freizeitsportlern in großem Stil Eingriffe und Behandlungen durchgeführt worden, die den Stars der Szene nicht zugemutet werden sollten. Das zeigt eine Recherche der ARD-Dopingredaktion. In einem am Freitag veröffentlichten Film mit dem Titel "Menschenversuche - Die heimlichen Experimente im DDR-Sport" erzählen mehrere ehemalige "Volkssportprobanden" von verordneter Einnahme von Präparaten. Darunter sind Mittel wie Depot-Turinabol und das nicht für den Einsatz am Menschen zugelassene Steroid STS 648 sowie die Durchführung von Muskel- oder Leberbiopsien. Ein Großteil der Versuche soll am Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport (FKS) in Leipzig durchgeführt worden sein. Unter den Folgen leiden die Probanden noch heute.