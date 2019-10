Bildrechte: BUND Leipzig, Jan Zombik

Im Oktober 2018 hat der BUND Leipzig eine Kampagne für die Einführung eines Pfandsystems für Kaffeebecher ins Leben gerufen. Ein Jahr danach haben sich 45 Bäckereifilialen und Cafés in Leipzig entschieden, ihr To-go-Angebot um die Pfand-Variante der Münchner Firma Recup zu erweitern oder die Pappbecher ganz abzuschaffen. Auch in Dresden, Chemnitz und in zahlreichen anderen sächsischen Städten wird das System bereits genutzt.

Wie funktioniert das Recup-System? Beim Kauf eines Kaffee-to-go wird für den Becher ein Euro Pfand fällig. Der Becher kann in jeder Filiale, die ebenfalls Recup-Becher führt, abgegeben werden – also auch in Berlin oder München. Wer einen Deckel braucht, der muss diesen für 1,30 Euro kaufen. Er kann aus Hygienegründen allerdings nicht zurückgegeben werden und verbleibt beim Käufer. In Leipzig beteiligen sich derzeit 45 Bäckereien und Cafés am Recup-Konzept.

Bereits vor der Initiative des BUND hatte das Café Grundmann die Recup-Becher eingeführt. "Die Verpackungsflut ging mir zunehmend auf den Keks", erklärt Inhaber Eckehart Grundmann MDR SACHSEN. Zudem wollte er die Gewohnheiten seiner Kunden beeinflussen. Nach anfänglichen Irritationen seien die Kunden mit dem System einverstanden. Denn im Gegensatz zu anderen Cafés gibt es im Grundmann nur noch Pfandbecher. Dass der Kaffeeabsatz in Bechern dadurch etwas zurückgegangen ist, stört Grundmann nicht.

Am liebsten ist mir, die Gäste trinken ihren Kaffee im Lokal. Eckehart Grundmann Inhaber Café Grundmann

"Kunststoff ist nicht böse"

Den radikalen Schnitt des Grundmanns kann sich Tina Hildebrandt vom Café Süßwärts noch nicht leisten. Das Café im Leipziger Westen hat seit August 2018 geöffnet und nutzt ebenfalls die Becher von Recup. Neben den Pfandbechern gibt es im Süßwärts auch herkömmliche Pappbecher – allerdings hat die Inhaberin auch hier auf umweltfreundliches Material geachtet. Die Kunden nehmen die Recup-Becher gut an. "Die Gäste sind neugierig, aus welchem Material die Pfandbecher sind", erklärt Hildebrandt. Die Betreiberin vom Café Süßwärts ist sich sicher: "Wenn wir die Möglichkeit haben, etwas anders zu machen, dann sollten wir es auch tun." Bildrechte: Moritz Arand

Die Papp-Alternative besteht aus sogenannten Polypropylen. Der Kunststoff sei gesundheitlich unbedenklich und wenig anfällig für Mikroplastiken, weiß Professor Lutz Engisch von der HTWK Leipzig. Der Kunststoff- und Verpackungsexperte betont, dass Kunststoffe sei nicht per se böse. "Das eigentliche Problem ist, dass wir sie oftmals als Einwegprodukt verwenden." Deswegen sei die Idee des Pfandsystems die richtige. "Die ökologische Diskussion darf nicht am Material geführt werden", so Engisch. Wichtiger sei, die Nutzung von Materialien zu hinterfragen. Der Meinung ist auch Thomas, Recup-Nutzer aus dem Café Grundmann: "Ich zweifle ein bisschen an der Klimabilanz, aber ich weiß es nicht. Der Kaffee schmeckt trotzdem", sagt er lächelnd.

To Go verursacht Müll Einwegbecher für Heißgetränke sind ein Müllproblem. 2,8 Milliarden dieser Becher nutzen die Deutschen laut einer Studie des Umweltbundesamtes im Jahr. 15 Prozent des Volumens der vorhandenen Abfalleimer im städtischen Bereich sind demnach mit To-go-Bechern belastet. Das sind der Studie zufolge 400.000 Kubikmeter im Jahr und entspricht damit dem Füllvolumen von rund acht Millionen typischer 50 Liter Mülleimer. Mehrwegsysteme könnten zur Müllvermeidung beitragen. Laut Studie könnte so der Verbrauch von Einweggetränkebechern innerhalb von drei Jahren um 50 Prozent sinken.

Noch nicht perfekte Lösung

Auch bei den Filialen vom Lukas-Bäcker können sich die Kunden für einen Pfandbecher entscheiden. "Wir waren überrascht von der positiven Resonanz", erzählt Geschäftsführer Lukas Griese. In den letzten drei Monaten seien bereits 4.000 Becher verkauft worden. "Der Anfang ist gemacht, aber perfekt ist es noch nicht", gibt Griese bedenken. "Es wäre schön gewesen, wenn auch andere größere Ketten mitgemacht hätten."

Anreize schaffen