Leipzig hat seit Montag wieder mehr als 600.000 Einwohner. Oberbürgermeister Burkhard Jung begrüßte am Vormittag einen gebürtigen Hallenser als Neu-Leipziger. Der 34-Jährige studierte schon in der Messestadt, zog anschließend nach Berlin und kam nun wegen Job und Familie zurück.

Erstmals wurde die 600.000-Einwohner-Marke im Jahr 1911 geknackt. Der Höchstwert wurde Mitte 1933 erreicht. Zu dieser Zeit lebten nach Angaben der Stadt 713.470 Menschen in Leipzig. Der letzte "Tiefpunkt" war 1998 mit nur 437.000 Einwohnern. Inzwischen wächst die Stadt wieder kontinuierlich: Jährlich ziehen 4.000 Menschen in die Stadt. Leipzig ist aktuell die achtgrößte Stadt in Deutschland.