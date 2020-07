Eine Gruppe von Lehramtsstudierenden hat am Mittwoch das Rektoratsgebäude der Universität Leipzig besetzt. Sie fordern eine Verlängerung aller bestehenden Arbeitsverträge in der Lehramtsausbildung bis September 2021. Sprecher Felix Fink sagte: "Wir fordern, dass die Uni Leipzig mit ihrer aktuellen Stellenpolitik Schluss macht. Sie hat nämlich das Lehrdeputat für die Dozenten von 16 auf 20 Stunden pro Woche erhöht und gleichzeitig Dozenten entlassen, das führt zu einer enormen Verschlechterung der Qualität des Lehramtsstudiums."

Die Studierende könnten nicht ausreichend gut betreut werden, hieß es. Das bedeute zum Beispiel, dass Studenten nicht wissen, wer sie am Ende des Semesters prüfen wird und bei wem sie ihre Examensarbeit anmelden können. Zugleich müssten bei fehlender Finanzierung weniger Lehrende künftig mehr Stunden geben. Die Besetzer und Besetzerinnen hätten dem Rektorat angekündigt, solange im Gebäude auszuharren, bis alle laufenden Verträge in der Lehrerbildung bis zum September 2021 verlängert werden. Am Donnerstag um 10 Uhr haben sie zu einer Pressekonferenz eingeladen.