Palmöl verschlingen riesige Regenwäldflächen verantwortlich. Um den weltweiten Bedarf nach dem billig produzierten Öl zu stillen, werden Wälder abgeholzt oder brandgerodet, um dort gewinnbringend Palmen anzupflanzen. Das ist allgemein bekannt und Artenschützer warnen seit Jahren vor den desaströsen Folgen dieser Monokulturen. Trotzdem ist Palmöl Bestandteil von immer mehr Lebensmitteln. Das will der Leipziger Verein "Orang-Utans in Not" ändern – mit Hilfe einer Smartphone App.