So sind die Probanden verpflichtet, sogenannte FFP2-Masken zu tragen, die von den Wissenschaftlern ausgeben werden. Restart-19 ist eine wissenschaftliche Studie der Universitätsmedizin Halle, in der das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 bei Großveranstaltungen in geschlossenen Veranstaltungsarealen simuliert werden soll. Auch die An- und Abreise des Publikums wird in der Studie berücksichtigt.