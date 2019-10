In einer Sushi-Bar in Leipzig sind zwei Männer mit einem messerähnlichen Gegenstand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Hintergründe der Tat noch völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen ging ein Mann am Dienstagabend in das Restaurant in der Härtelstraße im Stadtteil Zentrum-Süd. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Menschen Schnittverletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen.