In Leipzig-Grünau hat sich ein Mann schwer verletzt beim Versuch Hilfe zu leisten. Der 46 Jahre alte Mann wollte am Sonntagabend gegen 23 Uhr einer Frau helfen, die sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt hatte. Er hielt sich in der Wohnung über der ausgesperrten Frau auf und wollte von seinem Balkon aus auf den darunter liegenden klettern. Dabei rutschte er ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.