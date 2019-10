Ein "Festival für Veränderung" soll sie werden, die erste Revolutionale. Vom 5. bis zum 9. Oktober lädt die Stiftung Friedliche Revolution in das ehemalige Karstadt-Gebäude, inmitten von Leipzig ein, Teil dieser Veränderung zu werden und die Gesellschaft der Zukunft mitzugestalten. Mit Installationen und Theater-Performances in 16 Schaufenstern sorgen zahlreiche Künstler für Hingucker. Drinnen werden am Runden Tisch die drängenden Probleme unserer Zeit diskutiert.