Verteidiger fordern sieben Jahre Haft im Leipziger Rocker-Prozess

Im Mord-Prozess gegen mehrere Hells Angels in Leipzig haben die Verteidiger des mutmaßlichen Schützen eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren gefordert. Der Anwalt des 33-jährigen Angeklagten sagte im Landgericht Leipzig, er gehe davon aus, dass die Kammer ihn wegen Totschlags und versuchten Totschlags verurteilen werde. Er forderte, die Schüsse als Notwehr zu bewerten. Immerhin hätten die Anhänger der rivalisierenden United Tribuns einen Bekannten seines Mandanten angegriffen.

In einem zweiten Plädoyer forderten die Verteidiger eine Haftstrafe von höchstens drei Jahren und sechs Monaten schweren Landfriedensbruchs für ihren 36 Jahre alten Mandanten, den früheren Präsidenten der Leipziger Hells Angels. Zwei weitere Plädoyers werden am Dienstag erwartet. Ein Urteil im Prozess um die Tat im Rocker-Milieu könnte am 4. Juni fallen.